新盤UPDATES：屯門多項目　勢掀起搶客戰

屯門兩大新盤掀起搶客戰，最新加入推售行列的青山公路項目全速推盤，示範單位周末起正式開放。而市區項目亦無懼疫情繼續加推單位應市，料帶動各區一手交投持續上升。

●帝御‧金灣示範單位周六起開放

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御‧金灣，周三(22日)公布開價後，市場反應理想，賣樓籌備工作已進入最後直路。

他指出，周四(23日)率先開放3個交樓標準示範單位予傳媒預覽，周六(25日)正式開放予公眾參觀及收票，最快下周初加推單位，有機會下月初開售，料首輪銷售單位約佔全盤總數30%，可能會設大手優先揀樓安排。

因應市場關注防疫安排，該售樓中心由以往最多可容納約1,000人，今次將大幅減少九成至約100人，將會嚴格執行有關管制。同時亦會限制每組等候睇樓人士為最多4人，整個展覽廳亦會加強消毒清潔。

下半年市況方面，他認為，近月市道比預期好，發展商開盤反應理想，料下半年樓市仍會樂觀，樓價走勢保持平穩，目前是買家絕佳買樓時機。

●帝御·金灣三個示範單位曝光

恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御‧金灣，正全速籌備開盤，項目設於尖沙咀的示範單位首度曝光。

其中參照第3座16樓27室打造的一房戶，實用面積321方呎，露台面積22方呎，廚房屬開放式。單位特別引入趟門分隔大廳與睡房，令住戶可更靈活使用及分隔空間。

至於根據同層16室搭建的兩房戶，實用面積467方呎，大廳亦連接面積22方呎露台，廚房屬於獨立「梗廚」設計。而以同層25室作藍圖的一房連衣帽間單位，實用面積345方呎，廚房亦是開放式設計。

●MALIBU獲發滿意紙及啟動交樓程序

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下日出康城MALIBU已獲批滿意紙，已落成並啟動交樓程序，並會因應疫情向業主提供醫療級空間消毒服務。他指出，項目2018年銷售至今，已沽1,590個單位，佔項目1,600伙超過99%，套現逾148億港元，有信心於未來一、兩個月售出餘下10伙，預計全盤沽清可套現逾150億元。

此外，樓盤至今亦售出136個車位，佔已推200個約七成，並安排於8月18日以先到先得形式推出18個車位，售價200萬至243萬元。

對於政府終止審議空置稅，黃認為對市場屬利好消息，減除發展商推盤壓力，但對該公司影響不大，因為現時貨尾單位不多，並不超過100個。

展望下半年樓市前景，他指出，希望可以盡快控制疫情，但現階很難評估下半年市況。不過，近日爆發第三波疫情，發展商仍繼續作出推盤部署，而且每個樓盤登記情況都有不錯反應，暫未看到疫情對樓市有大影響。而明日(24日)截標的大埔馬窩路住宅地，集團會研究入標。

●鴨脷洲南區·左岸大戶逾6486萬獲承接

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●藍塘道23-39兩伙售予關連人士 共涉6.6億

黃泥涌藍塘道23-39售出兩伙售予關連人士，共涉6.6億元。其中藍塘道31號A單位，實用面積4,571方呎，平台1,344方呎，成交價3.3億元，呎價72,194元。而藍塘道31號B單位，實用面積4,599方呎，平台1,325方呎，售價3.3億元，呎價71,755元。

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