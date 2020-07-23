美元現「終極死亡交叉」　沽空飆至逾兩年最高

外國傳媒報道，由於美國疫情仍嚴重，加上其他地方經濟前景改善，最近幾周美元跌勢加速。美元兌一籃子貨幣的的美匯指數已自今年高位下降8%，接近2018年以來最低，美元期貨市場的美元沽空更飆至2年多以來最高。

法國興業銀行預計，明年美國和歐洲的實際GDP增長將受重挫，但歐盟2022年預計反彈5.2%，高於美國同年反彈2.5%。歐元自今年低位已累彈9%。

倫敦千禧全球投資公司投資長Richard Benson表示，關於疫情，投資者不懂美國在做甚麼，這大大的拖累了美元。他的公司在5月起開始看淡美元，並看好歐元。

TD Securities亦稱，全球還有防疫工作做得比美國好的地方，那些地區可能很快就能看到增長。

美銀FICC全球首席技術策略師Paul Ciana表示，本月初美元下跌引發了「終極死亡交叉」的技術形態，即50天線跌穿了200天線。Ciana提出，自1980年以來，美元在9次出現「終極死亡交叉」後，有8次出現長期跌勢。

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