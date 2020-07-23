新冠肺炎：逾半打工仔指「在家工作」能提高效率

面對疫苗難短期面世，不少企業將在家工作視為長期選項之一。日本媒體報道，一家公益組織對該國因新冠疫情導致在家工作的情況進行了調查，結果顯示，有半數目前在家工作的受訪者認為，這樣的工作方式能提高工作效率。

調查結果顯示，有約2成的受訪者目前仍在持續在家工作，有半數受訪者認為，在家工作能提高工作效率，其中9.9%的受訪者認為「工作效率有所提高」，另有40.1%的受訪者表示「有一定程度提高」。

然而「工作成果能否被正確評價」及「與在辦公室上班員工評比的公平性」是在家工作員工的主要擔心因素。

此次調查於7月6日和7月7日實施，對象為1,100名20歲以上的日本勞動者，個體經營者等沒有包含在內。

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