樓價UPDATES：部分二手盤7月開齋　先決條件是減價

新冠肺炎第三波疫情減慢市場成交，部分樓盤踏入本月下旬才打破悶局，觀塘觀月‧樺峯及長沙灣一號‧西九龍，均在減價後錄本月首宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島6座低層G室，實用面積493方呎，兩房間隔，獲租客以1.9萬元承租，實用呎租38.5元。

●鰂魚涌太古城唐宮閣低層H室，實用面積489方呎，兩房間隔，業主6月初放盤，叫價1,060萬元，減價79萬元，以981萬元易手，實用呎價20,061元。

●鰂魚涌康怡花園N座低層16室，實用面積616方呎，三房間隔，業主以1,000萬元沽出，實用呎價16,234元。

●銅鑼灣瑆華低層B室，實用面積383方呎，一房間隔，獲首置上車客以約870萬元承接，實用呎價22,715元。

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九龍區

●觀塘觀月‧樺峯中低層F室，實用面積457方呎，一房間隔，開價820萬元，放盤約3個月減價30萬元，以790萬元成交，實用呎價17,287元。

●長沙灣一號‧西九龍錄本月首宗買賣，單位為2座高層B室，實用面積521方呎，兩房間隔，本月初開價880萬元放售，其後調低叫價至865萬元，最終進一步減至860萬元易手，實用呎價16,507元。

●長沙灣昇悅居本月暫6宗成交，屋苑7座中層D室，實用面積491方呎，兩房間隔，成交價847萬元，實用呎價17,251元。

●新蒲崗譽‧港灣6座高層B室，實用面積834方呎，三房套房間隔，放盤約一個月，開價1,700萬元，減價32萬元或約1.9%，以1,668萬元成交，實用呎價20,000元。

●西南九龍匯璽2B座低層J室，實用面積381方呎，一房間隔，以928萬元獲承接，實用呎價24,357元。

●奧運站海桃灣2座高層C室，實用面積448方呎，兩房間隔，以1,050萬元放盤，僅一星期即獲區內客接洽，終減價73萬元，以約977萬元成交，實用呎價21,808元。

●將軍澳清水灣半島6座中層E室，實用面積521方呎，兩房間隔，以740萬元成交，實用呎價14,203元。原業主於2007年5月以212萬元買入單位，持貨逾13年帳面獲利528萬元，期內升值約2.5倍。

●將軍澳廣明苑B座高中層14室，實用面積426方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價610萬元，減價15萬元，以595萬元易手，實用呎價13,967元。

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新界區

●火炭晉名峰E座中層C室，實用面積586方呎，兩房間隔，以880萬元成交，實用呎價15,017元，原業主於2016年以650萬元買入單位，持貨約4年帳面獲利230萬元，升值約35.4%。

●屯門時代廣場C座低層7室，實用面積272方呎，兩房間隔，每月叫租1萬元，減租500元，以9,500元租出，實用呎租34.9元。

●馬鞍山錦禧苑A座中層2室，實用面積645方呎，三房間隔，已補價自由市場開價780萬元，議價後以750萬元易手，實用呎價11,628元。

●馬鞍山海典灣3座中層C室，實用面積783方呎，三房連套房間隔，成交價1,168萬元，實用呎價14,917元。原業主於2004年以321萬元購入單位，持貨16年帳面獲利約847萬元。

●青衣灝景灣10座低層C室，實用面積498方呎，兩房間隔，今年初以1,000萬元放售，近日減至960萬元成交，實用呎價19,277元。

●元朗區本月已錄逾110宗二手成交，其中原築2座高層B室，實用面積855方呎，三房連套房間隔，獲換樓客斥1,000萬元承接，實用呎價11,696元。

●粉嶺碧湖花園1座高層D室，實用面積441方呎，兩房間隔，以570萬元沽出，實用呎價12,925元。原業主於2017年7月以約473.8萬元購入單位，持貨滿3年轉售，帳面獲利約96.2萬元，物業升值約20%。

●粉嶺綠悠軒7座高層E室，實用面積706方呎，三房連套房間隔，以855萬元沽出，實用呎價12,110元。屋苑現時約有45個單位放售，入場價由560萬元起。

●大圍金獅花園1期A座高層3室，實用面積285方呎，兩房間隔，以488萬元易手，實用呎價17,123元。

●馬灣珀麗灣31座中層C室，實用面積575方呎，兩房間隔，6月放盤叫價728萬元，經議價後以715萬元易手，實用呎價12,435元。

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