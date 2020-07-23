【餐飲寒冬】呷哺呷哺發盈警 料6個月盈轉虧
2020年07月23日 21:21
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呷哺呷哺(00520)發盈警，預期截至6月30日止6個月的收入按年下降約29%，且相較2019年同期溢利約1.64億元人民幣(下同)，集團預期截至今年6月30日止6個月將錄得淨虧損介乎約2億至3億元之間。
有關減少乃主要由於中國爆發疫情，中央及各地政府隨後陸續實施的防疫措施，以及消費場所限制對集團自1月以來的業務產生了重大影響，尤其是在疫情影響嚴重的湖北省及北京市，集團逾30%的門店位於該等地區。
自1月24日起，集團於中國內地的大部分門店自願暫停營業，以積極配合病毒防控工作以及確保本集團僱員及顧客的健康與安全。同時，集團亦積極承擔社會責任，向醫療機構和受影響地區捐贈款物。根據各地政府的相關規定，集團旗下受影響門店亦有序恢復正常營業。集團門店於2月及3月受疫情影響最為嚴重，其後門店的經營表現逐步改善。集團一直密切檢視門店的經營情況並不時調整業務策略，以減輕疫情對集團業務運營的影響。
集團已實施多項紓緩措施，包括大力推廣無接觸外賣服務、推廣集團自有外賣小程式及網上商城售賣菜品原材料、與其他公司共享僱員及門店員工、磋商降低門店租金、於門店推行自助點餐系統、關閉經營未達預期的門店、利用疫情期間信貸優惠政策及確保集團現金流穩健運轉。疫情也影響到集團新門店的開業時間，但未來仍會積極開設新門店，持續推進其門店網絡擴張。
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