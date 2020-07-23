國際頂級專家警告：全球經濟長時間無法回到疫前

疫情持續半年仍未受控，全球經濟前景史無前例暗淡！綜合多位國際頂級經濟專家警告，發達經濟體有機會步入「雙底衰退」，唇亡齒寒的新興市場更恐自此沉淪。其中，曾準確預測2008年金融海嘯的國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家及印度央行前行長拉贊(Raghuram Rajan)預言，環球經濟將長時間無法回復至疫情前的增長水平。

拉贊指出，疫情已使全球不少公司債台高築，在重啟經濟受阻下，不排除未來會出現企業倒閉危機。再者，經濟要完全復甦，除了民眾有信心，也需要餐飲、旅遊、交通行業配合，但最終也只可能回復95%，還未計潛在的國家保護主義。他認為政府仍需大力支持企業，以避免影響擴散至金融業。

對於各地央行不斷放水救市，他直言僅是拖延，而非真正解決問題。他認為，低息環境是不利投資，甚至會造成反效果。由於邁向負利率時，銀行更難擴展貸款業務，當銀行不願再與央行合作或通脹升溫，經濟將更難復甦。

近期預言美元最快今年底會狂貶35%的摩根士丹利亞洲前主席、現為耶魯大學學者羅奇(Stephen Roach)亦警告，美國華爾街所說的「V形」反彈正誤導投資者，美國實情是正面臨經濟「二次探底」。他指出，史上經濟衰退向來都是「雙底」，雖然這次源自疫情，與以往不同，但預期依然會遵循相同的衰退模式。由於美國經濟需求面潰敗，恐在下半年持續為企業、招聘和潛在的公司破產帶來諸多問題。

由於今次中國境況與2008年不可同日而語，意味今次成熟經濟體大蕭條，新興市場更堪虞。新加坡高級部長兼總理經濟顧問Tharman Shanmugaratnam認為，今次新興經濟體恐面臨「沉沒」的現實風險，即近幾十年所取得的成果可毁於一旦。若新興市場經濟僅有限增長，並出現大量失業，不但影響當地，更將危及全球。

面對經濟困局，瑞銀調查顯示，有38%富裕投資者及企業家對未來12個月的經濟及股市表現感悲觀，中性的則有16%，即逾半數未感樂觀。46%受訪者視美國11月總統大選為最大投資憂慮，較3個月前上升7個百分點。瑞銀指，無論大選結果如何，金融市場最終受到的影響很可能接近中性，但會經歷短暫波動。另外，不同地區對疫後復甦計劃的焦點存在重大分歧，愈來愈多歐亞投資者看重以支援氣候目標及可持續發展方式重建經濟，但美國投資者則更重視傳統的經濟恢復。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626