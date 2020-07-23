夜市UPDATES：道指續受壓　港股夜期低水百點

美股早市變動不算太大，道指目前報26,887點，跌118點或0.44%；標指報3,269點，升6.44點或0.2%；納指報10,671點，跌34點或0.32%。港股期指夜市從日內低位反彈，報25,147點，跌84點，低水116點。

積極消息方面，據報美國參議院共和黨議員已解決與總統特朗普政府的分歧，並最早有望在周四(23日)公布其新一輪刺激方案。不過，尚不清楚該方案是否納入了特朗普政府提出的減免工資稅的政策以及對現行失業救濟金的削減幅度。另有報道指，該削減幅度是以70%支付。

經濟學家同時警告，如果不能向捉襟見肘的消費者提供財政刺激這根救命稻草，美國經濟復甦可能受到威脅。

不過，英歐談判方面，雙方均悲觀地看待進展，歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾表示，在脫歐貿易談判上「仍然遙遙無期」。英方則指會「積極談判」到直到整個9月結束，有可能在脫歐過渡期結束時沒有與歐盟達成貿易協議。

歐股尾市升幅收窄，當中英股升0.41%；德股升0.2%；法股升0.08%。

【21:30】美國上周新申領失業救濟人數回升，美股開市早段續偏軟，道指跌82點，至26,923點；納指跌46點，至10,659點；標指跌2點，至3,274點。

微軟上季整體收入升13%至380億美元，高於預期，反映疫情下經濟封鎖加上更多人留在家中，令遊戲需求增長，惟期內雲端業務Azure的收入增長47%，增幅低於市場預期的49%和前一季的59%。微軟股價早段跌1.55%，至208.47美元。

社交網站Twitter上季每日活躍用戶數目按年跳升34%至1.86億，反映居家令下使用人數增加。不過，疫情下廣告收入大跌23%，導致整體收入按年跌19%至6.83億美元，遜市場預期。Twitter股價早段仍升3.76%至38.33美元。

旅客暴瀉下，美國航空上季虧損20.6億美元，按年盈轉虧，經調整後每股蝕7.82美元，略高於預期的7.84美元。股價早段跌0.62%，至11.29美元。

西南航空上季經調整後每股虧損2.67美元，略高於預期的2.77美元。股價早段跌3.39%，至32.17美元。

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