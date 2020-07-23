長實集團出售成都項目　涉78億元

發展項目為位於中國成都名為「Chengdu Le Parc」(又名為「南城都匯商住項目」)之物業發展項目，包括第1至8期的住宅及商業單位以及停車場。

集團表示，成都南城都匯項目設有23,253個單位(包括住宅及商舖)，在之前的銷售活動中已售出16,503個單位，最近大手出售的部分涉及剩餘6,750個單位及部分車位。長江實業將在項目公司中保留一名董事，其將協助項目營運，住宅單位亦將精裝修升級後推出市場。

集團又指出，香港及內地為長江實業地產業務的重點市場。單計內地，長江實業現時擁有50多個房地產項目，分布於20多個城市。

在融資安排上，長實墊付3.42億美元貸款，利息按照倫敦銀行同業拆息加年息5.5%的年利率計算。貸款以全部目標股份及香港公司全部股份之押記、中國公司全部股權之股權質押，以及於出售事項中出售之目標公司股東貸款之抵押轉讓，作為抵押。

另外，長實已促使其中國之聯屬公司向中國公司墊付1億元人民幣貸款，作為營運資金。而買方提供10.47億元人民幣貸款，由中國公司用作償還結欠賣方聯屬公司的若干無抵押貸款。

長實表示，出售事項可使公司變現其在目標集團公司及發展項目的投資，而融資安排將會促使落實交易完成，預期集團將就出售事項錄得約38.11億港元得益。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626