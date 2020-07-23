中石化售油氣管道資產共涉逾1190億人幣　ADR升逾2%

與此同時，公司附屬公司中石化天然氣公司也擬將相關油氣管道公司的股權轉讓給國家管網集團，以該等標的資產認購國家管網集團重組交易完成後228.87億元的註冊資本並取得國家管網集團支付的186.21億元現金，國家管網集團以向中石化天然氣公司增發股權及支付現金的方式支付交易對價；該等標的資產的評估值及交易對價為415.09億元。

最後，公司附屬公司銷售公司擬將所屬成品油管道等資產轉讓給國家管網集團並獲得國家管網集團支付的現金對價，銷售公司所持標的資產的評估值及交易對價為308.13億元，最終交易對價以按照國家法律法規履行核准╱備案程序後的評估值為準。

上述交易合共涉1,194億元。中石化美國預託證券(ADR)周四早段做好，折合約3.49港元，較香港收市價高約2%。

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