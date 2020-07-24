東方日報B1：中港軍工股火爆

中美關係持續惡化，市場憂慮地緣政治風險升級，資金紛紛泊入軍事工業概念股，導致在中港上市的相關股份爆升。德意志銀行報告指，中美戰線已延伸至「科技戰」，預計在未來五年全球訊息和通信技術(ICT)行業將損失超過3.5萬億美元(約27.3萬億港元)。

據外電報道，美國鋼鐵工人聯合會等多個當地組織近日去信要求財政部長姆紐欽動用《國際緊急經濟權力法》，制裁被指透過劈價於波士頓、費城、芝加哥及洛杉磯中標項目的中車。

該法規允許美國政府將公司踢出美國銀行體系、禁止美國企業及公民與受制裁方進行交易，並凍結其在美國的資產。中車股價昨逆市瀉2.52%，收報3.48元。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良認為，中美大博弈已延伸至科技、經濟及軍事等硬實力層面，中國需強化軍事技術和武器以維護自身利益，如美方重新介入南海爭議，中方將更重視海防及雷達設備等的研發和生產，資本投放增加有利中國軍事工業發展。

黎續指，中國是擁有全球最多稀土儲備的國家，若中方停止向美國出口稀土，將影響美國生產國防科技產品，但以中美關係惡化，中方未來恐怕會以保護環境及資源為藉口，真的限制稀土出口。鑑於全球稀土產品需求大卻供應不均，他看好有關商品價格持續向上。

事實上，德銀設立的「科技冷戰指數」自2016年以來不斷上升，各地疫情令這風險今年4月開始進一步升溫，推動該指數升至歷史新高。亦有調查顯示，分別逾40%的受訪美國人及35%的受訪中國人表示不會購買對方國家製造的產品。

德銀認為，「科技冷戰」會令中國國內需求下降，而全球供應鏈轉移及不同科技標準所形成「科技牆」會令成本上升。

而在最壞情況下，ICT行業要蒙受的收入損失恐持續五年以上，主要因為供應鏈要成功轉移可能需時五至八年，而供應鏈最主要會轉往越南、印度及馬來西亞等地，但與中國相比，這些地區缺少基建、群聚效應及熟練的勞動力，必須先升級，成本以萬億美元計。

儘管投資者有機會透過炒作軍工和稀土股「食花生」，但黎永良提醒，這兩個板塊的股份對中美關係非常敏感，而中美關係「時好時壞」，其股價波動性注定大。

此外，這類股份普遍已被炒高，短線投資的值博率低，投資者需衡量風險。

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