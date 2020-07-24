【名家筆陣】施羅德：投資者出現小朋友通病

對父母而言，於封城期間最艱巨的任務之一，想必是在家為子女輔導功課。筆者在社交媒體上目睹家長們如何花盡心思，為子女一一重拾那些遺忘已久的英文句式或數學概念，對家長來說這真是一場噩夢。此外，他們現在還需應付專業老師們每天所面對的挑戰：就是如何保持孩子的集中力。

新冠肺炎疫情期間，股市的表現反映出缺乏專注力並不只是小孩的專利。自疫情爆發初期，股市出現一輪暴跌後，疫症不斷蔓延至全球各地，造成數十萬人喪生及無法估計的經濟損失，股市卻在此期間表現強勁得叫人難以置信，這或許反映投資者並未充分關注疫情的發展。雖然疫情爆發初期備受各界關注，但隨着各國央行及政府大舉推出一系列經濟刺激措施，市場對疫情的注意力旋即被分散。在利好因素帶動下，股市持續向好，一時遮蔽了投資者的部分隱憂。

目前，隨着美國的感染率大幅飆升，市場再度聚焦疫情的發展。作為世界最大的經濟體系，美國的死亡病例或會再次出現恐慌性增長，而這將煞停曙光漸露的復甦勢頭。筆者不確定市場是否已為此作好準備。即使各國不再重新實施封城措施，消費者對疫情憂慮加深，無論如何也會對經濟構成一定影響。無可否認，這畢竟是一場由消費者主導的經濟衰退，若消費者憂慮加劇，消費將會持續減少，並將以緩慢的速度才能恢復疫情爆發前的水平。

政府的措施料不能一下子刺激消費意欲。事實上，這一系列支援措施旨在維持穩定的經濟活動水平，而非爆發性增長。隨着秋天來臨，那些過分樂觀的投資者或會漸漸醒覺。封城期間，員工被迫休假所造成的負面影響將開始浮現，而隨着他們逐步復工，失業人數有可能會急劇上升。

綜觀而言，施羅德多元化資產團隊對各類資產的配置有何想法？現時看淡股市前景或有點言之尚早，因為這將與央行推動市場反彈的政策背道而馳。但與此同時，鑑於上述種種原因，投資股票的最佳時機已經過去。目前而言，維持中立的看法似乎較為適合。雖然團隊現時對股市持觀望態度，但傾向看好那些將繼續受惠央行充足流動性所支援的行業。

由此可見，黃金的表現依然看俏。雖然黃金走勢已相當凌厲，近期更徘徊於1,800美元水平，接近歷史高位，但仍存在進一步上升的空間。投資者通常視黃金為對沖工具（屬避險保值資產），但現時黃金的表現與股票等風險資產更為相似。此外，黃金也是受惠央行經濟政策之一的資產類別。

除此之外，企業債券前景亦佳，包括投資等級及非投資等級高收益債券。這些債券同樣受惠央行的經濟刺激措施，而且收益率亦相對具吸引力。

然而，隨着疫情不斷演變，以及十一月美國大選及英國脫歐等重大事件所帶來的不明朗因素，投資者仍需保持高度專注力，繼續密切關注市場變化。

施羅德投資管理（香港）有限公司

首席投資總監及多元化資產投資環球主管 Johanna Kyrklund