「疫」市救星搵大錢！馬國醫療手套全球市佔65%

新冠肺炎疫情爆發初期，口罩因供應奇缺掀起炒風，並吸引不少新丁一窩蜂加入生產行列，結果造成價格暴跌，不少高價買入生產設備和原料的廠商損失慘重。真正在今次疫情「搵大錢」反而是一眾馬來西亞的醫療手套生產商，今年股價升幅以倍計。

醫療手套的主要原料是天然橡膠，原產自巴西，英國殖民者在1870年代在馬來西亞廣泛種植，很快成為當地的重要出口。儘管天然橡膠對馬國經濟的重要性大不如前，但仍為當地醫療手套生產工業容易取得重要的原料供應。

現時馬來西亞佔全球65%醫療手套產量，2019年出口約1,820億隻，總值43.1億美元(約336.18億港元)，根據馬來西亞橡膠手套生產商協會估計，現時新冠肺炎疫情或令今年出口量跳升至2,400億隻。

●龍頭企業純利飆3.6倍

馬來西亞執全球醫療手套生產業牛耳，可追溯至1980年代，當年正值愛滋病爆發，歐美國家對醫療手套的需求激增，但西方國家廠商的生產追不上需求，令一眾擁有低勞工成本優勢的馬來西亞創業家成功搶灘。

即使在今年之前，馬來西亞醫療手套業的經營環境經已不俗，主要受惠發達國家近年更嚴格的衞生標準，以及新興國家包括中國和印度致力改善醫療服務。

馬來西亞的全球最大醫療手套生產商Top Glove創辦人林偉才表示，過去沙士、H1N1禽流感、豬流感帶來需求和訂單大增，故當今年初有報道指中國出現神秘病毒，公司已準備迎接挑戰。

截至五月底止季度，Top Glove純利爆升366%至破紀錄3.48億馬元(約8,100萬美元)，股價今年至今累漲455%，市值達704億馬元，進身當地第二大市值企業。

●Supermax股價爆升 前景佳

其他馬來西亞一眾醫療手套股股價亦大幅飆升，Supermax今年以來累積上漲近430%，Hartalega及Kossan Rubber亦分別升119%及94%。

CGS-CIMB Research分析員Walter Aw表示，穿戴手套作不同用途已成為了新常態，高用量將令生產商長遠受惠。他看好Supermax，因它擁有本身品牌，產品可以較高價格出售，而其他競爭對手主要是供應商。

根據彭博億萬富豪指數顯示，馬來西亞醫療手套業迄今已經造就四位身家超過10億美元的富豪，當中有二人是今年內誕生，而Hartalega創辦人關錦安及其家族身家估計高達48億美元，林偉才身家亦達25億美元。

●即棄塑膠成防疫救星

各地近年日益注重環保，塑膠因造成的海洋污染和大量廢棄的塑膠產品而成為眾矢之的，消費者及生產商掀起「走塑」熱潮，即棄塑膠產品甚至開始遭部分政府禁止使用。不過，新冠肺炎疫情肆虐，全球不得不繼續依賴廣泛用於防護裝備及包裝用途的塑膠。

據國際能源機構(IEA)指出，過去五十年，塑膠較其他主要原材料包括鋼鐵、鋁及水泥的需求增長都要快，單計○○年以來，需求便增長近倍。世界經濟論壇亦指，塑膠的年產量由1964年的1,500萬噸，增加至2014年的3.11億噸。

即使近年禁用塑膠之聲不絕於耳，亦無阻相關投資。沙特阿拉伯國營油企沙特阿美去年三月斥資691億美元，從該國主權財富基金PIF收購當地石化巨企Sabic七成股權。而台灣的台塑集團最近耗資100億美元(約780億港元)，在美國路易斯安那州興建化工廠，專門生產聚乙烯、聚丙烯和乙二醇的塑膠材料，廠房二九年才投產，對塑膠未來需求充滿信心。

新冠肺炎疫情爆發後，為防止病毒感染，塑膠再被大量使用，部分酒吧轉用膠杯，一些辦公室門口鋪上膠地墊，而需求極大的保護手套和面罩均含有塑膠。此外，網購趨勢在疫情下加速，亦帶動塑膠的包裝需求。顧問公司Wood Mackenzie估計，美國以膠袋為主的包裝材料，今年需求增長由去年3%加速至10%。

Sabic行政總裁Yousef Al-Benyan稱塑膠是人們生活的重要部分，即棄塑膠之前備受打壓，但現時卻視為救星。顧問公司FGE石油分析員Cuneyt Kazokglu表示，今次疫症使人們意識到即棄塑膠的價值，食品包裝和醫護方面放棄使用塑膠是沒有可能，相信當局未來或把焦點放在塑膠回收和再造上。

●樽裝水採循環再造包裝吸客

由於健康理由，近年愈來愈多人戒掉汽水，轉為飲用樽裝水，但新冠肺炎疫情爆發後，民眾被迫滯留家中，加上日益關注樽裝水帶來的塑膠污染問題，部分改飲自來水，導致樽裝水銷情也大受打擊。

據Euromonitor數字顯示，樽裝水市場過去十年增長逾倍至去年2,340億美元。但全球第三大樽裝水供應商法國達能集團(Danone)早前預測第二季樽裝水銷售將大跌三成。

此外，樽裝水市場之間的競爭愈益激烈。在美國，由於超市推出自家品牌，當地大包裝的樽裝水，每支售價低見20美仙，樽裝水亦受到其他有味水如LaCroix及百事公司的Bubly所挑戰，加上包裝及運輸成本高昂，使樽裝水業務日益無利可圖。

券商富瑞指出，雀巢公司的樽裝水去年的經營邊際利潤只有10.5%，是眾多業務中最低，該公司上月放售北美洲樽裝水業務後，稱考慮大幅收縮整體樽裝水的業務規模。

對於樽裝水構成的環保問題，LaCroix採用可循環再造的金屬罐包裝，可口可樂的Dasani及百事的Aquafina品牌樽裝水亦開始提供金屬罐的包裝撰擇。

另一方面，達能、雀巢及可口可樂目標在2025年，50%樽裝水由循環再造塑膠包裝。更有生產商嘗試取代即棄包裝，百事兩年前斥資32億美元收購家用汽水機生產商SodaStream，有關業務收入去年增長兩成。

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