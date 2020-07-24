金沙中國上季轉蝕逾42億　收益銳減98%

業績通告顯示，金沙中國旗下各個娛樂場上季皆慘不忍睹，以去年相關收益為集團內最高的澳門威尼斯人為例，期內娛樂場收益按年倒退99.3%至僅500萬美元，澳門巴黎人更錄得負3,000萬美元娛樂場收益。

至於澳門百利宮、澳門金沙及金沙城中心上季娛樂場收益，亦分別只有800萬美元、500萬美元及100萬美元，按年分別暴瀉95.1%、96.5%及99.7%。

酒店方面，五個項目上季入住率除澳門金沙有10.6%外，其他一律只有單位數，對比去年同期入住率最少有89.9%可謂差天共地。其中澳門威尼斯人及金沙城中心入住率分別按年暴跌91.8個百分點及93.7個百分點，至僅2.1%及1.1%，兩個項目與澳門巴黎人一樣，每間可供入住客房收益不足10美元。

與此同時，五個項目的娛樂場及客房以外收益同樣水深火熱，導致淨收益全線「插水」，澳門威尼斯人及金沙城中心分別按年勁跌96.7%及97.9%，澳門巴黎人更加錄得負2,300萬美元。因此，五個項目第二季均錄得經調整物業EBITDA虧損，按年盈轉虧，其中澳門威尼斯人損失最慘重，期內經調整物業EBITDA虧損高達9,700萬美元。

富瑞評論道，澳門博彩業只會分階段地重開，但香港新冠肺炎確診個案近日急增，澳門復甦之期恐怕更加遙遠。瑞信亦認為，澳門賭業復甦會比市場所想慢，首先今年無望恢復至疫情爆發前水平，尤其是貴賓廳和高端中場，原因除了個人遊不知何時重啟外，還有內地收緊資本外流等。

國泰君安維持濠賭股「跑輸大市」的行業評級，其中金沙中國為「沽售」，目標價僅23.4元，較周四收市價低逾23%。

至於拉斯維加斯金沙本身，今年第二季收入亦按年暴跌97.06%至僅9,800萬美元，期內勁蝕8.2億美元，按年盈轉虧，兩個數字均差過市場預期。

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