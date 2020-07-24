歐股收市窄幅上落　聯合利華急升逾7%

歐洲股市窄幅上落，英國富時100指數收報6,211點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報5,033點，跌3點或0.07%；德國DAX指數收報13,103點，跌少於1點。

瑞士製藥商羅氏(Roche)今年上半年淨利潤按年跌5%，主要受到新冠肺炎疫情及瑞郎強勢所影響，而該公司維持對今年的業績預期。Roche股價收跌2.81%。

聯合利華(Unilever)季度銷售額下跌0.3%，少過市場預期的4.3%跌幅。Unilever股價收市急升7.77%。

車廠戴姆勒(Daimler AG)第二季虧損16.8億歐元，但指銷售正在反彈，旗下Mercedes-Benz品牌今年盈利有望提升。

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