香港問題激化中美緊張關係！道指跌幅擴至逾300點

美國國務院周四(23日)在其社交媒體帳戶上發文稱，總統特朗普表示，即時將以對待中國同等地位來等待香港，並指香港不再享有特殊待遇、不再享有特別經濟待遇，也不再享有敏感技術的出口。

美股中段跌幅擴大，道指跌26,685點，跌320點或1.19%；標指報3,234點，跌41點或1.26%；納指報10,456點，跌249點或2.33%。

大型科技股全線受壓，蘋果公司跌4.65%；亞馬遜、Netflix均跌逾3%；Facebook則挫2.7%。電動車生產商Tesla急跌5.3%，報1,506美元。

市場經濟前景憂慮復燃，美國上周首次申領失業救濟人數增加10.9萬人，141.6萬人，是3月份以來首次增加，並多過市場預期的130萬人。

另一方面，據報美國參議院共和黨議員已解決與總統特朗普政府的分歧，並最早有望在周四(23日)公布其新一輪刺激方案。不過，尚不清楚該方案是否納入了特朗普政府提出的減免工資稅的政策以及對現行失業救濟金的削減幅度。

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