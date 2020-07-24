唔知買乜好？致富醒你下半年基金致勝攻略！

今年是投資市場走勢兩極化的一年，若然早着先機部署了A股基金，不少在上半年可錄三至四成回報，但若誤選落後的市場，亦可虧蝕不少。

七月以來環球市場繼續波動，致富財富管理部總經理張德明表示，投資者仍可捕捉亞洲區內股債市場的機遇。在疫情控制方面，亞洲地區在處理上較歐美優勝，預期未來亞洲經濟復甦步伐也會較快。其中，中國是亞洲區內最大經濟體，料續有國策支持經濟和企業，繼而令當地股市受惠。

再者，陸續有券商上調A股指數下半年目標，加上A股早前完成首階段納入富時羅素旗下指數，預期續可吸引國際資金流入A股。對於較進取且資金充裕的投資者，可考慮買入以A股投資為主的中國股票基金。而中概股回歸香港上市利好港股投資氣氛，相關基金亦可考慮。環球性的行業股票基金，例如科技、健康護理、或醫療，同樣可在下半年看高一線。

債券基金方面，亞洲債券的息率普遍較歐美高，而中國尚有減息空間，有利債價上升；配合全球低息環境預期還要持續一段長時間，企業借貸成本降低，有利營運從而減低債券違約率。以美元計價的亞洲區高收益債券基金現時大概有6至7厘息率，依然相對吸引。至於較穩健的投資者，可考慮投資級別債券基金，息率約3.5至4厘，博「財息兼收」。