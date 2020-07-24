高銀金融復牌　擬25億出售啟德地

高銀金融( 00530 )復牌。公司公布，關於根據5月協議，其間接全資附屬公司及Gold Flair的控股公司Golden Sphere建議出售Gold Flair全部已發行股本及所結欠股東貸款予5月協議買方Top Family Group，由於5月協議完成的先決條件未獲達成或豁免，該協議的訂約方經互相同意後，訂約方經互相同意後於7月17日訂立終止協議。

Gold Flair持有物業公司的全部已發行股份，而後者的主要資產為位於啟德第4B區4號地盤的地塊。

於7月17日，集團亦與包括Sino Shield(買方)等人士訂立若干協議，包括：

1、Gold Flair(賣方)、買方、公司(為賣方擔保人)及公司執行董事兼董事會主席及控股股東潘蘇通(賣方擔保人)訂立該協議，內容關於賣方向買方出售物業公司的全部已發行股份，於出售事項完成時以現金付款25億港元予賣方。出售事項完成已於7月17日簽署該協議後發生。根據該協議，買方於簽署該協議後的適當時候，將向物業公司提供不多於約11.4億元的貸款，以用一筆不少於約24.26億元的新融資重續其現有銀行貸款。買方為獨立於5月協議買方的第三方；

2、買方的控股公司Agile World、賣方、公司(賣方擔保人)及潘蘇通(賣方擔保人)訂立期權契據，內容關於授出認購期權，賦權予賣方要求Agile World向其出售買方已發行股本；及認沽期權，賦權予Agile World要求賣方向其收購買方已發行股本。據此，賣方應有權於認購期權期間(為由期權契據日期起計的365日期間)行使認購期權，Agile World有權於認沽期權期間(為由認購期權期間屆滿起計的90日期間)行使認沽期權。期權成本中，約4.26億元於出售事項完成日期後第183天(即2021年1月16日)或期權完成日期(以較早者為準)支付；及約4.26億元於出售事項完成日期後第365天(即2021年7月17日)或

期權完成日期(以較早者為準)支付，待賣方以現金支付約7,011.28萬元予Agile World後，該4.26億元付款可延後30日，於該情況下，認購期權期間及認沽期權期間的到期日將相應遞延30天。

3、物業公司、項目管理人及潘蘇通(項目管理人的擔保人)訂立項目管理協議，內容關於管理該物業上將進行的發展項目。

出售事項完成後，儘管公司得悉現金付款較物業公司的經調整資產淨值折讓約8.9億元，然而期權行使價亦參考現金付款計算，因此，出售事項完成預期不會產生收益或虧損。

董事認為，香港整體營商環境日益艱困，以致集團的物業發展及投資業務充滿變數和添加壓力。集團會從出售事項獲取資金25億元，改善其財務靈活能力以償還其他借款。期權契據為集團提供機制，使集團能以預先協定價(相當於以現金付款、買方予物業公司的貸款及期權成本的總和)在特定期間內購回該物業。整體而言，考慮到該協議、期權契據，項目管理協議讓集團在整個期權期間維持對該物業發展的控制權。

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