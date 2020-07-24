【股民熱話】港股陰陽怪氣　中美開火成數到底有幾高？

周三(22日)午後突然傳來美國下令三日內關閉中國駐休斯敦領事館，消息令港股由升轉跌，交易員似有心「戲弄」股民，周三指數跌幅不多不少就跟周二上升的點數一樣，都係577點，令股民大叫「邪門」！

指數升跌數字神神化化，股民亦變得神經質，好似周三的市況單日轉向，但周四(23日)又好似冇事發生咁，總之升升跌跌都唔易捉，一係好大決心繼續持倉當冇事發生，一係就被震走冇仇報。應跌唔跌，魚缸嚟多幾次呢啲「走火警」，睇怕散戶的警惕性都會鬆懈，到咗真正大禍臨頭時，就唔識走。歷次股災前，似乎都會有呢啲現象。

好了，唔做好朋友，都可以做普通朋友。但特朗普已講明，不排除關閉更多中國駐美領事館。如果真的如是，那大概「朋友」的基礎都會漸漸消失，畢竟中國不可能不作出反制，如此來來去去，難有好收場。

11月3日美國總統大選，距今僅100餘日，特朗普要以大打「中國牌」來連任的取態，基本上已無懸念。可是拖拖拉拉，流於威嚇式的動作，相信難以起到太大回響，故筆者相信，9至10月會是中美關係的高危時間，稍有不慎，中國主動將開火藉口送予美國動手，擦槍走火絕對唔係冇可能，尤其是美國事先已布置好南海和香港兩大伏線，偏偏最新中國與被美國制裁的伊朗簽下廿五年全面合作協議，是明要剃美國眼眉。最怕美國今鋪唔再係鬧着玩，一係唔出手，一出手就速戰速決得戰果，成就特朗普爭取連任的最大政績！

講到尾，即係會唔會打仗？筆者心目中，機會率係五成以上，即係機會率多過一半。投資者的對策，首先組合內宜維持一定比重的現金，且適量投資黃金及石油相關產品；其次，避開中美交惡下的首當其衝的股類，如中資銀行股、國際銀行股等；第三，未來三個月，要盡量減少沾手槓桿產品或衍生工具，免得一旦真的響起炮火聲，血本無歸。當然，若然中美真係開火，不論規模大小，相信外資會毫不猶豫減持港股甚至大手沽空港股，港元聯繫匯率機制穩定會受考驗，所以及時增加非港股投資，分散市場風險，亦是應對之策。

東網財經專欄作者 帥哥

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