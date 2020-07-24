【市前重點睇】道指跌353點 金價升上1890美元
2020年07月24日 08:06
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●美匯指數企94.69，離岸人民幣(CNH)見7.0106，港匯跌至7.7517，美元兌日圓報106.83，英鎊跌至1.2732，歐元報1.1596。金價見1,885美元。布油挫至43.31美元，紐油企41.08美元。道指期貨窄幅上落。
●道指收報26,652點，跌353點或1.31%；標指收報3,235點，跌40點或1.23%；納指收報10,461點，跌244點或2.29%。 https://bit.ly/32O5c1T
●英特爾(Intel)旗下採用7納米技術的晶片將會推遲6個月才發布，股價盤後急跌10%。
●據報美國參議院共和黨議員已解決與總統特朗普政府的分歧，並最早有望在周四(23日)公布其新一輪刺激方案。
●美國上周首次申領失業救濟人數增加10.9萬人，141.6萬人，是3月份以來首次增加，並多過市場預期的130萬人。
●港股ADR指數收報24,963點，跌300點或1.2%。
●即月恒生指數夜期收報24,946點，跌285點，低水317點，成交22,737張。
●紐約9月期油收報每桶41.07美元，跌0.85美元或2.03%；布蘭特9月期油收報每桶43.31美元，跌0.98美元或2.21%。
●紐約期金收報每安士1,890美元，升24.9美元或1.3%。
●英國富時100指數收報6,211點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報5,033點，跌3點或0.07%；德國DAX指數收報13,103點，跌少於1點。 https://bit.ly/30JtXcS
●【全球攬炒】新加坡旅遊業距復甦遙遙無期。 https://bit.ly/331u5rl
-新加坡：新興經濟體面臨「沉沒」的現實風險。 https://bit.ly/3hwEcbC
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