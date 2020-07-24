【市前重點睇】道指跌353點　金價升上1890美元

●美匯指數企94.69，離岸人民幣(CNH)見7.0106，港匯跌至7.7517，美元兌日圓報106.83，英鎊跌至1.2732，歐元報1.1596。金價見1,885美元。布油挫至43.31美元，紐油企41.08美元。道指期貨窄幅上落。

●英特爾(Intel)旗下採用7納米技術的晶片將會推遲6個月才發布，股價盤後急跌10%。

●據報美國參議院共和黨議員已解決與總統特朗普政府的分歧，並最早有望在周四(23日)公布其新一輪刺激方案。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加10.9萬人，141.6萬人，是3月份以來首次增加，並多過市場預期的130萬人。

●港股ADR指數收報24,963點，跌300點或1.2%。

●即月恒生指數夜期收報24,946點，跌285點，低水317點，成交22,737張。

●紐約9月期油收報每桶41.07美元，跌0.85美元或2.03%；布蘭特9月期油收報每桶43.31美元，跌0.98美元或2.21%。

●紐約期金收報每安士1,890美元，升24.9美元或1.3%。

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