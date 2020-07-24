【專家點評】古勝：港股上落市　咩板塊唔好掂？

中、美兩國轉眼間變得劍拔弩張，但環球股市似乎暫時冇乜嘢，尋日(23日)港股仲升咗205點，收報25,263點，惟成交金額縮至1,405億元。睇番走勢，其實恒指尋日試穿過25,000點，但午市後指數愈升愈有，似乎又有維穩手影現身。

照咁嚟睇，個市暫時又唔死得，始終短期內仲有螞蟻集團、中概股排住上市；不過，依家局勢轉趨緊張，各國於南海「曬肌肉」，會唔會擦槍走火成為普遍投資者的夢魘，大戶再如早前般大手買上的場面應該會消失，成交金額將會縮，料以上落市為主，波幅介乎24,800至25,600點，重回炒股唔炒市的狀態。為咗謹慎起見，炒上落都要控制注碼，嚴守止賺及止蝕。實在過於擔心時局，不妨趁反彈時減少持股。

走勢方面，基金昨收報59.05元，低於所有日線，技術指標未見改善，未來關鍵是守住前低56.25元，即100月平均線水平，否則再下一級可能要50元才有大支持。

東網財經專欄作者 古勝

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