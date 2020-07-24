【股市估市】葉尚志：科網股再起動　利好後市

港股在月初衝高見26,782點後，反覆回吐調整了兩周。近日在科網股集體又再起動下，總體市況有逐步回復穩定的傾向。恒指如能再次升穿25,900點阻力水平，將可望重拾升勢，而50日線目前在24,600點水平，是支撐所在，而對後市仍維持正面態度看法。恒生科技指數的推出、支付寶母公司螞蟻集團有望在下半年上市，均令市場焦點又再放回到科網股的消息因素。

然而，在A股上市籌集更多資本後，對於中芯未來研發，肯定是有幫助的，而自主研發、國產替代，依然是未來正面利好大趨勢。建議可於25元以下逐步吸納，止蝕於20元，目標看33元，中長線配置考量。

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