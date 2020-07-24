【專家視野】麥嘉嘉：亂市投資 三大主旋律
2020年07月24日 08:45
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中美角力會在美國總統大選前持續困擾大市，惟在環球央行放水刺激下，預料恒指短期繼續震盪。市場憂慮中美關係惡化，在岸及離岸人民幣單日跌穿7算水平。在中美緊張關係升溫下，短期人民幣或下試7.1算水平，投資者宜避開人民幣敏感板塊，如航空股。
此外，全球新冠肺炎患病人數持續增加，疫苗股繼續成為焦點，美國政府與輝瑞(Pfizer)(美股：PFE)達新冠肺炎疫苗協議，若輝瑞疫苗經實證後使用在人類身上證明安全及有效，美國政府將向輝瑞購買1億劑新冠肺炎疫苗，作價19.5億美元(約152億港元)，並在美國生產及交付。世界衞生組織(WHO)突發衞生事件項目負責人瑞安(Mike Ryan)表示，預料要到2021年初，才能大規模測試病毒的疫苗，2021年上半年可望在人體正式接種。醫療保健板塊仍將受疫情需求支撐，其中康希諾生物(06185)公布了正面的臨床試驗結果。其臨床II期試驗結果顯示，在安全病毒濃度的單針免疫後，絕大多數參與實驗者體內產生了顯著濃度的中和抗體。由於與中美關係關聯度較弱，醫療保健板塊值得長期投資。
疫情下，消費者及企業更重視科技應用，包括轉向線上消費及遠程工作等。據彭博及eMarketer數據，消費者花在數位媒體時間比例十年增加近一倍，至54%，料疫情將進一步刺激數位媒體消費行為。嶄新的科技應用將成為日後投資主題，量子計算及人工智能將成為各國競爭領域。投資者應把握科技革新帶來的投資機遇，以多元投資組合避免過分集中於單一領域或地區。由於一般投資者或未能全面掌握科技變革潮流發展方向，建議透過專業的投資經理參與科技變革的投資機遇。
另一可留意板塊為物管板塊，由於物管業務對經濟周期具抗跌性，加上盈利增長前景可看高一線，物管板塊可望追落後。早前多隻物管股配股集資，短期內再向市場集資機會不大，料現水平股價已反映配股因素。雅生活服務(03319)已發盈喜，稱半年業績將錄得不低於35%的增長。另外，預料碧桂園服務(06098)、新城悅服務(01755)及永升生活服務(01995)的盈利增長或介乎40至60%。物管公司的外部併購及管理效率提升將有效支撐業績，料板塊將獲得確定性溢價，投資者可留意具併購能力及資金壓力小的物管股。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉
(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
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