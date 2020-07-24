【專家視野】麥嘉嘉：亂市投資　三大主旋律

中美角力會在美國總統大選前持續困擾大市，惟在環球央行放水刺激下，預料恒指短期繼續震盪。市場憂慮中美關係惡化，在岸及離岸人民幣單日跌穿7算水平。在中美緊張關係升溫下，短期人民幣或下試7.1算水平，投資者宜避開人民幣敏感板塊，如航空股。

疫情下，消費者及企業更重視科技應用，包括轉向線上消費及遠程工作等。據彭博及eMarketer數據，消費者花在數位媒體時間比例十年增加近一倍，至54%，料疫情將進一步刺激數位媒體消費行為。嶄新的科技應用將成為日後投資主題，量子計算及人工智能將成為各國競爭領域。投資者應把握科技革新帶來的投資機遇，以多元投資組合避免過分集中於單一領域或地區。由於一般投資者或未能全面掌握科技變革潮流發展方向，建議透過專業的投資經理參與科技變革的投資機遇。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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