【專家視野】郭家耀：中石油分拆管網勢炒上
2020年07月24日 09:00
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在2007年中資股熱潮，中國石油(00857)曾炒上至20元，經過金融海嘯一役，再加上油價連番下挫，股價跌至極度低殘水平，目前市帳率僅0.37倍。除油價走勢外，近年一直困擾中石油股價的因素，是中央決定將中石油的管網資產剝離，市場憂慮影響往後中石油的盈利表現，又關心剝離資產的出售作價，若估值偏低對中石油亦有不利影響。不過，近日事態露出曙光，中石化冠德(00934)在剝離管網資產的交易中率先披露詳情。
中石化冠德日前公布向國家管網公司出售中石化榆濟管道100%股權，其通過擁有的唯一核心資產榆林的濟南管道從事天然氣管道運輸業務，現金代價32.2億元人民幣。估計出售錄得除稅前收益約9.66億元人民幣。所得款項擬用於改善財務狀況及補充營運資金，並進一步發展原油碼頭和儲存業務，力爭早日將公司打造為國際一流石化倉儲物流企業。今次為國家管網公司首次正式公布的交易，展開了市場期待已久的中國油氣行業改革。是次交易的市帳率為1.4倍，市盈率為18.6倍，並且為全現金交易。
由於今次交易估值是按市場定價，而不是約1倍的市帳率底價計，令市場感到意外。全現金交易將為中石化冠德提供充足資金，可能會通過派息等方式提高股東回報，並擴大其現有業務，帶動其股價表現向好。
市場預期中石油及昆侖能源(00135)的管道分拆估值或會由市場價格釐定，而並非單以帳面值計算，而且交易可能會涉及相當一部分現金，對股東較為有利。考慮到中石油目前估值水平偏低，一旦落實交易將有利股價回升，投資者可密切留意相關消息。
正榮金融業務部副總裁 郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)
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