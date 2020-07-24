【專家視野】郭家耀：中石油分拆管網勢炒上

中石化冠德日前公布向國家管網公司出售中石化榆濟管道100%股權，其通過擁有的唯一核心資產榆林的濟南管道從事天然氣管道運輸業務，現金代價32.2億元人民幣。估計出售錄得除稅前收益約9.66億元人民幣。所得款項擬用於改善財務狀況及補充營運資金，並進一步發展原油碼頭和儲存業務，力爭早日將公司打造為國際一流石化倉儲物流企業。今次為國家管網公司首次正式公布的交易，展開了市場期待已久的中國油氣行業改革。是次交易的市帳率為1.4倍，市盈率為18.6倍，並且為全現金交易。

由於今次交易估值是按市場定價，而不是約1倍的市帳率底價計，令市場感到意外。全現金交易將為中石化冠德提供充足資金，可能會通過派息等方式提高股東回報，並擴大其現有業務，帶動其股價表現向好。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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