港股下試兩萬五關　騰訊跌逾3%　中石油逆市揚

港股跌勢持續，恒生指數最多挫337點，低見24,925點，暫維持約300點跌幅。國企指數跌過百點，主板成交500億港元。

大型科技股全線下跌，騰訊跌3.6%報537元。阿里巴巴跌1.7%；美團點評、小米集團及京東跌2%至2.3%；網易及中芯國際跌3.2%。

被高管股東減持的中國生物製藥挫近半成，是表現最差藍籌；石藥集團亦跌2.7%。中國石油落實出售油氣管道資產予國家管網集團，股價逆市飆3.5%。

其他重磅股跟隨大市向下，香港交易所跌1.7%；中國平安跌1%；友邦保險、建設銀行及滙豐控股跌0.7%至0.8%。

【09:20】大型科技股回吐 中生製藥挫6%

中美關係緊張，港股開市跟隨美股下跌222點或0.88%，恒生指數報25,040點；國企指數低開86點或0.83%，報10,239點。

中國生物製藥急跌5.9%，開市報10.24港元，是表現最差藍籌。集團首席執行長謝炳以每股10.5元配售3億股，套現31.5億元。

大型科技股回吐，騰訊跌2.7%報542元，拖低恒指83點。阿里巴巴跌1%；美團點評及小米集團齊跌3%；京東、網易及中芯國際齊跌2.7%。

落實出售管網資產，中國石油及中國石化再升4.6%及2%，是表現最佳兩隻藍籌。中石油公布，向國家管網集團出售包括油氣管道、部分儲氣庫、油庫、液化天然氣(LNG)接收站及其附屬設施，以及鋪底油氣等相關資產，對價2,687億元人民幣。中石化聯同附屬公司冠德公司、中石化天然氣及銷售公司，亦向國家管網集團出售油氣管道資產，合計對價1,226.55億人民幣。

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