A股快報：兩市受壓　融資餘額增77億人民幣

內地股市受壓，滬綜指低開14點或0.44%，報3,310點；深成指低開113點或0.83%，報13,547點；創業板指低開29點或1.06%，報2,769點。

科創板首批公司大幅低開，嘉元科技及西部超導挫逾7%；中微公司、沃爾德及瀚川智能跌3至4%。上述公司均拋出減持計劃。

中國人民銀行於公開市場無進行逆回購操作，另有2,000億元人民幣(下同)逆回購到期，當日實現淨回籠2,000億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9938，較上日下調17點子，連跌兩日。

截至周四(23日)，上交所融資餘額報7,080.64億元，按日增加40.38億元；深交所融資餘額報6,500.39億元，按日增加36.69億元；兩市合計13,581.03億元，按日增加77.07億元。

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