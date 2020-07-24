【全球攬炒】香港次季經濟料縮9.5%　疫情恐增企業倒閉潮

隨着新一波新冠肺炎疫情肆虐，加上香港政治和金融前景的不確定性日益增加，其黯淡前景勢雪上加霜，迎來嚴峻考驗。

財經媒體彭博報道，香港經濟無法獲得喘息的機會。在《港區國安法》生效後，有迹象表明科技公司正在放棄這座城市，全球公司不再青睞其曾經被誇耀的法制系統，香港作為國際金融中心的長期角色面臨根本性的問題。同時，隨着新冠肺炎病例激增，近期增長前景正在惡化。

牛津經濟研究院駐香港高級學家胡東安直言，對香港的前景並不感到樂觀，預計第二季經濟按年收縮9.5%，2020年本地生產總值(GDP)下降6%。如果第三波疫情長時間持續，則預計未來幾個月會出現更大的企業倒閉浪潮。

生活方式和時尚零售連鎖店Goods of Desire的聯合創辦人兼行政總裁楊志超形容，「隧道盡頭沒有光；我們已經放棄了今年餘下時間獲利的可能。從長遠來看，我對我們將克服這場危機感到樂觀，但我們的生活將不同。」

香港政府將於7月29日發布第二季經濟增長數據，經濟學家預計將按年收縮8.7%，幾乎追平第一季創紀錄的萎縮幅度8.9%。

反修例風波、禁聚令，加上因疫情而關閉邊境，導致來港遊客隨之減少，購物區空置的店舖日益常見。根據房地產經紀商戴德梁行的數據，第二季銅鑼灣街鋪空置率為7.9%，而上年同期為零，九龍旺角的空置率更高達約24%，是上年同期的4倍。該公司預計，下半年大多數零售地區的空置率將繼續上升。

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