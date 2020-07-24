【無底深潭】國泰航空及太古股價齊齊再破底
2020年07月24日 10:27
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因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)股價繼續尋底，周五(24日)即市低位見5.65港元，乃2001年10月以來新低；現報5.67元，跌2%，成交1,321萬元。
受累於國泰預計上半年將巨虧99億元，母公司太古A(00019)已宣布應佔虧損45億元(https://bit.ly/3jknmyi )，今日太古A股價持續受壓，即市低位做38.15元，乃2003年以來新低；現報38.3元，跌1.29%，成交逾2,233萬元；同系的太古B(00087)今早股價亦再破底而下，即市低位見6.99元，同創2003年以來新低；現報7元，跌0.14%，成交80.5萬元。
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