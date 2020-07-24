大埔地截標：暫收到4份標書　建滔獨資競投

大埔馬窩路住宅地今日(24日)截標，現場所見暫收到4份標書，其中包括建滔集團及3家不知名財團。

上述地皮鄰近新峰花園，佔地約24.3萬方呎，可建總樓面約78.2萬方呎。市場預計每方呎樓面地價約3,500至5,800元，估值約27.4億至45.4億元。

據出售章程，地盤內及旁邊政府土地，共有兩處現存墳墓，發展商須修築由馬窩路至墳墓的行人路。由於地皮位於斜坡上，因此建築物高度應隨地形逐步遞減。

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