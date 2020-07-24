港股格局：姚浩然料大市向上動力不大

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股科技股指數岀現明顯回吐，主要由於早前累積升幅已多，市場趁業績利好因素岀貨引發的獲利盤。不過，近期中美關係緊張，美匯指數回落，非美貨幣因而反彈，但人民幣卻持續疲弱，拖累大市氣氛。由於中美之間不明朗因素仍多，相信周末前夕投資者入市意欲不大，市場觀望氣氛濃厚，加上成交金額較早前回落，大市向上動力不大，預計恒指將在24,700至25,200點上落，建議投資者可趁大市回調吼位部署新經濟股。

市場憧憬新冠肺炎疫苗會否有新進展，醫藥股近期受追捧。姚表示，醫藥股大致可分為4大類，當中他最看好CRO(臨床研究機構)行業，料行業穩健及具增長性，不妨留意相關股份。至於創新藥及醫療器械股，建議揀取相關龍頭股。至於炒作疫苗概念，風險則相對較高，因為萬一成果未如預期，股價料有頗大幅度回調，只宜小注部署。

恒生服務公司下周一(27日)將推岀恒生科技指數，姚浩然指出，由於現時新經濟股大幅跑前，相信相關產品將頗受市場歡迎。隨着發行商推出指數相關ETF，資金流入相關股份，料短線對股價有一定支持。但以長線而言，宜在成分股中揀取行業具獨特性，增長動力明確的個股，作分散投資較為可取。

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