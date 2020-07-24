【全球攬炒】南韓警告疫情對經濟衝擊慘過金融海嘯

南韓副財長Kim Yong-beom警告，在新冠肺炎疫情影響下，該國經濟所遭受的衝擊，以及出口的衰退程度，都將比2008年的金融海嘯更為嚴重。

Kim提及，雖然消費有所恢復，但是服務業的復甦步調依然不足。另由於疫情再度侵襲全球，該國出口似乎將出現更嚴重的下滑，且受影響的時間也將拉長。

在全球健康危機的衝擊下，今年第二季南韓經濟按季收縮3.3%，是1998年第一季以來最大降幅，並為2003年以來首次陷入技術性衰退。對經濟最大的增長動能出口第二季下滑16.6%，創1963年以來的最大跌幅。

南韓政府為紓緩疫情所造成的經濟衝擊，已承諾花費277萬億韓圜以提振經濟，該金額相當於其GDP的14.4%。

目前南韓政府正制訂措施，以促進消費和當地的國內旅遊。政府也即將發出2,000億韓圜的振興券，希望刺激電影、農產品、觀光、運動及藝術等各個區塊的消費。

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