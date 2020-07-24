花旗在港推專有服務 為客戶實時提供對盤和結算資料

花旗集團宣布，運用機械人科技(Bot Technology)在香港推出專有服務，為旗下證券交易機構客戶實時提供對盤和結算資料，客戶在任何時段了解交易狀況，並能夠在需要時及早啟動股票借貸安排。

此項服務將「直通式處理程序」(Straight Through Processing)和花旗開發的數據方案結合，花旗為香港首家推出此項服務的次保管人銀行(Sub-custodian Bank)，為機構客戶大大提升交易狀況的能見度。

現時客戶只能瀏覽提供予市場參與者指定數量的對盤及結算資料，在這批數據之外的任何資料只能以人手提取。運用機械人科技，花旗集團在交易時段從香港的結算所和寄存系統中提取最新數據，然後實時發送至花旗的保管系統，再由此傳送予客戶。

透過該服務，客戶可免卻人手索取資料的煩瑣，且能夠及早決定需否採取股票貸款等行動，由此減低交易失敗的機會和補倉的費用。此項創新技術與花旗的數據平台連接，自動惠及使用花旗數據和應用程式介面的機構客戶。

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