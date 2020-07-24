【全球攬炒】美國經濟復甦停滯　最壞情況尚未出現…

財經傳媒彭博報道，雖然特朗普政府保證目前的形勢正在好轉，但甚囂塵上的疫情正在抑制甚至扼殺剛剛萌現的經濟復甦之勢。不管是餐飲還是航空業，再到失業救濟申請，愈來愈多的證據表明疫情當下美國經濟的反彈正處於停滯狀態，而數千億美元的聯邦紓困計劃即將到期。

報道指，當地議員們最終可能會就一項新的經濟刺激方案達成協議，但就目前而言，他們在許多關鍵細節上仍然分歧很大。無論談判是否最終成功，有一點非常清楚：在新冠疫苗成功或找到有效療法之前，這一全球最大的經濟體最多只能保持小幅不均衡增長，最壞來看可能會長期萎靡不振或陷入蕭條。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi表示，如果議員們不能迅速通過另一項大規模的紓困計劃，其中包括州和地方政府提供幫助，對失業人群收入加大支持，那麼經濟還會再次下跌，即所謂的「二次探底」，疫情結束後很長一段時間，失業率仍將保持兩位數。

申領失業救濟人數大幅增至142萬，失業報告如此殘酷，甚至引起對近期壞消息幾無反應的股市投資者關注，導致標普500指數周四(23日)下跌1.2%，創近一個月來最大跌幅。

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