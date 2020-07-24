【科技狂潮】美股納指現泡沫爆破警示？

在美股納斯達克100指數出現自4月以來最大升幅的三天後，科技股正處於泡沫之中的示警聲浪愈來愈強烈。

外電引述華爾街50年老手Ned Davis也異口同聲加入憂心者的行列，理由是該指數在周四(23日)之前的上升速度和交易量飆升。納指周四下跌2.8%，抵銷了本周的升幅。

股市好友尤其關注的是，在FANG之下的大型互聯網和軟件公司，過去9個交易日中的6個交易日下跌，跌幅為4.6%，是自3月以來的最差表現。

彭博引述Davis在給Ned Davis Research的客戶的一份報告中寫道，納指對其而言有泡沫迹象，他說：「如果這不是爬到高的跳水板進行投機的迹象，我不知道這是甚麼。」

他劃出了這個指數與標普500指數相比的上漲速度，發現兩者之比已經超過了2000年互聯網泡沫時期的峰值。同樣的，相對在紐約證券交易所的上市公司，在納斯達克上市的所有股票的交易量躍升至創紀錄的水平，投資者擁抱投機性的股票。

由於標準普爾500指數已接近抹去熊市的跌幅，甚至在經濟衰退和疫情大流行下反彈，近幾個月來，此類警告的聲音有所回升。因保持社交距離的政策有利互聯網和軟件公司，在這些公司的推動下，納指從3月份低點飆升了50%以上，市盈率升至20年來的最高水平。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626