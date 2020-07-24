異動板塊：獲官方祝福　民族汽車品牌股逆市向上

內地領導人周四(23日)在吉林省考察時到訪中國一汽集團研發總院時指出，國際上汽車製造業競爭很激烈，信息化、智能化等趨勢不斷發展，對汽車業有危有機，危中有機，並強調一定要把關鍵核心技術掌握在自己手裏，把民族汽車品牌搞上去。

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