異動板塊：獲官方祝福 民族汽車品牌股逆市向上
2020年07月24日 11:12
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內地領導人周四(23日)在吉林省考察時到訪中國一汽集團研發總院時指出，國際上汽車製造業競爭很激烈，信息化、智能化等趨勢不斷發展，對汽車業有危有機，危中有機，並強調一定要把關鍵核心技術掌握在自己手裏，把民族汽車品牌搞上去。
受相關言論刺激，周五(24日)港股即市挫近400點，但汽車股仍可逆市靠穩，吉利汽車(00175)現報16.24元，升0.87%；長城汽車(02333)報8.5元，升11%；東風集團(00489)報5.28元，升2.9%；廣汽集團(02238)現報6.49元，升3.8%；華晨中國汽車(01114)現報7.91元，升0.25%(板塊追蹤：https://bit.ly/2WOcjUc )。
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