【亂世買金】金價逼近1900美元　新興市場教父：繼續買！

由於對全球經濟前景不明朗，刺激市場避險需求，國際金價正逼近每安士1,900美元關口，距2011年9月所創下的歷史新高1,921.17美元又邁進一步。

有「新興市場教父」之稱、麥樸思資本合夥公司聯合創始人麥樸思(Mark Mobius)表示，他正在買入黃金，並將繼續買入。

愈來愈多的迹象表明，新冠肺炎疫情正在阻礙經濟復甦，最近地緣政治風險的加劇也提振了對這種貴金屬的需求。金價本周有望連續第七周上升，是自2011年以來最長的一次漲勢，而白銀則有望創下近40年來最大的單周升幅。

●麥樸思早在3月唱好金價

麥樸思指出，當利率為零或接近零時，黃金是一個有吸引力的媒介，因為不必擔心黃金沒有利息，見到金價隨着市場的不確定性的加劇而上升。他現在就會買，而且會繼續買，因為黃金真的在一路狂奔，表現很好。

麥樸思過去多次唱好黃金，去年中已指在任何價格水平吸納都可帶來長線回報，因主要央行放鬆貨幣政策，及加密貨幣崛起只會加強對實質資產的需求。今年3月正值新冠肺炎疫情蔓延，麥樸思亦唱好金價，當時更指「可能是增持好時機」。

●中國大媽加入「搶白銀」行列

至於白銀的強勢，外電引述德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，本月白銀 交易所買賣基金(ETF)流入量有望創歷史新高。由於本周價格的急升，白銀現在已經超過黃金，成為年初以來表現最佳的貴金屬，漲幅達到28%。隨之而來的，是白銀ETF周三獲得460噸的大量流入，這將使本月流入量，打破2019年7月的最高紀錄。

有分析指，當前白銀上升，與美國總統候選人拜登(Joe Biden)領先優勢加大有關，而他提出的太陽能及其他可再生能源大量投資，都將帶動白銀需求。同樣地，歐洲復甦基金也強調會將大量資金用於對應氣候變化。

德國商業銀行Carsten Fritsch建議客戶持續購買白銀，並將短暫下跌視為買入機會。盛寶銀行商品策略師Ole Hansen亦認為，由於金價正接近歷史新高，有助於帶領白金追隨升勢。

據講「中國大媽」最新亦加入這波「搶白銀」行列。據內媒引述北京資深投資者表示，他們有個群組，過去都做黃金、原油，但今年也都開始白銀交易。這名投資者認為，黃金升太多了，但白銀價格之前沒怎麼升，風險更低。

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