港元拆息︰1個月跌至0.25厘
2020年07月24日 11:45
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.042厘；1星期報0.095厘；與樓按相關的1個月跌至0.265厘，仍於近4年低位徘徊；3個月為0.47厘。
24/7/2020
隔夜 0.04298厘
1星期 0.09595厘
2星期 0.15685厘
1個月 0.26589厘
2個月 0.37571厘
3個月 0.47571厘
6個月 0.67714厘
12個月 0.98893厘
23/7/2020
隔夜 0.04625厘
1星期 0.10464厘
2星期 0.15607厘
1個月 0.26875厘
2個月 0.38000厘
3個月 0.48071厘
6個月 0.67946厘
12個月 0.98893厘
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