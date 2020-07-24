港元拆息︰1個月跌至0.25厘

2020年07月24日 11:45
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    (Getty Images圖片)
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.042厘；1星期報0.095厘；與樓按相關的1個月跌至0.265厘，仍於近4年低位徘徊；3個月為0.47厘。
    24/7/2020
    隔夜 0.04298厘
    1星期 0.09595厘
    2星期 0.15685厘
    1個月 0.26589厘
    2個月 0.37571厘
    3個月 0.47571厘
    6個月 0.67714厘
    12個月 0.98893厘
    23/7/2020
    隔夜 0.04625厘
    1星期 0.10464厘
    2星期 0.15607厘
    1個月 0.26875厘
    2個月 0.38000厘
    3個月 0.48071厘
    6個月 0.67946厘
    12個月 0.98893厘
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