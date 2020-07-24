螞蟻集團：推動中小企數碼化轉型　拓不同地區電子錢包

螞蟻集團東南亞地區及國際事業負責人Steve Shen

日前宣布將在中、港兩地的螞蟻集團，其東南亞地區及國際事業負責人Steve Shen出席星展銀行亞洲洞悉峰會時表示，公司在中國積極推動中小企數碼化轉型，同時推動普惠金融及可持續發展。

Shen提到，今年3至5月期間，旗下支付寶小程序功能，已有800個小程序月活躍用戶(MAU)達1萬以上。另亦有與地方政府合作，透過支付寶發放消費券，刺激當地經濟，又能令企業受惠。

國際業務方面，他指，公司與不同地區的電子錢包合作，助合作夥伴把產品推向市場，並與當地政府緊密合作。

值得留意的是，按活動議程，原由螞蟻集團董事長井賢棟出席，惟主持人指其忙於上市計劃，故「甩底」，並改由Steve Shen出席。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626