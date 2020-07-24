【高盛推介】港交所回調　資金續買好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周四(23日)以全日高位375.8港元收市，升約4%。周五(24日)早段則跟隨大市下跌約3%。有券商指港交所利潤或會受將於下周一(27日)正式推出恒指科技指數獲刺激向上，並指指數或會進一步提高其成分股的交易速度。該行維持港交所「買入」投資評級，目標價420元。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,000萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於周四獲資金轉向部署，錄得約220萬元資金流入。牛熊證方面，則見周四牛證及熊證皆獲資金部署，分別錄得約90萬及210萬元資金流入。

。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626