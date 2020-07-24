【高盛推介】港交所回調 資金續買好倉
2020年07月24日 12:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周四(23日)以全日高位375.8港元收市，升約4%。周五(24日)早段則跟隨大市下跌約3%。有券商指港交所利潤或會受將於下周一(27日)正式推出恒指科技指數獲刺激向上，並指指數或會進一步提高其成分股的交易速度。該行維持港交所「買入」投資評級，目標價420元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,000萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。而認沽證於周四獲資金轉向部署，錄得約220萬元資金流入。牛熊證方面，則見周四牛證及熊證皆獲資金部署，分別錄得約90萬及210萬元資金流入。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約5%，年期約4個月，面值低於0.25元的高敏感度港交所購證(16361)，行使價388.2元，2020年11月23日到期，實際槓桿6.8倍。
價外的選擇可留意價外幅度約16%，年期約6個月的港交所購證(16932)，行使價428.88元，2021年1月15日到期，實際槓桿6.5倍。
並可留意價外幅度約9%，年期約5個月的較貼價港交所購證(15951)，行使價400.2元，2020年12月23日到期，實際槓桿6.5倍。
投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約11%，年期約5個月，屬市場上少數貼價的港交所沽證(17173)，行使價328.08元，2020年12月22日到期，實際槓桿6.1倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意港交所牛證(57626)，收回價345.18元，行使價343.18元，換股比率100，槓桿比率14.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高
。
投資者如計劃部署熊證，則可留意港交所熊證(50757)，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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