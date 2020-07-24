新冠肺炎：全球航空業將失去40萬個工作崗位

根據財經傳媒彭博計算，受新冠肺炎疫情影響，航空業約有40萬名員工失去工作、停薪留職或被告知可能失業。

隨着疫情導致機票銷售大幅下滑，企業現金匱乏，航空業蒙受的損失最大。由於邊境限制，加上人們因為擔心感染病毒和長時間的隔離而對旅行(特別是國際旅行)失去興趣，國際航空運輸協會調查亦顯示，願意乘飛機的民眾比例下滑。需求速降，世界各地的航空公司都大幅削減航班。

英國航空、德國漢莎航空、阿拉伯聯合大公國航空和澳洲航空等航空公司宣布了規模上千人的解僱和無薪休假計劃。到9月底裁員禁令(政府給予500億美元援助的條件)取消後，預計美國還會有更多裁員行動。達美航空、聯合航空和美國航空已經向大約3.5萬名員工發出了工作有風險的警告。三家公司合計人員損失到年底可能超過10萬人。即使能夠保住工作的飛行員和機組人員總體上也面臨顯著減薪。

報道指出，40萬是世界各地航空公司減少的工作崗位總數，涵蓋工作時處在抗疫一線的飛行員和機組人員，其中包含根據公司公告、媒體報道匯集的美國航空業計劃裁員人數。

根據國際航空運輸協會數據，全球飛機製造商、發動機製造商、機場和旅行社等相關行業消失的工作崗位可能達到2,500萬個。航空業每減少一個工作崗位，美國的酒店業就會減少7.5個工作崗位。而空中巴士和波音公司將裁減超過3萬個職位。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626