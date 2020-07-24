【瑞通推介】油股逆市升　認購證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周首次申領失業救濟金人數多過預期，市場對經濟前景憂慮復燃，加上科技股遭拋售，道指隔晚收報26,652點，跌353點或1.3%。

恒指周四(23日)收報25,263點，升205點或0.8%。周五(24日)早段回吐逾400點，失守25,000點水平。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,900萬元，反映資金對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點。

中國石油和中國石油化工公布，分別以總代價約2,687億和1,227億元人民幣，出售油氣管道資產予國家管網集團，中石油周五早段高開逾4%，重上2.9元，創1個月高，其後升幅收窄。中石化曾升約2%，重上3.5元，之後好淡爭持。周四有逾170萬元淨流出中石油好倉，中石化好倉同日則有逾10萬元淨流入。

中國生物製藥集團首席執行長、執行董事及股東謝炳旗下Validated Profits Limited，擬按配售價每股10.5元，配售3億股股份，涉資31.5億元。配售價較上日收市價10.88元，折讓3.49%。周五早段股價低開近6%報10.24元，市前成交達32.1億元。

騰訊控股周四收升3.3%於557元，為接近全日高位。有券商看好騰訊下月12日公布的中期業績表現，上調該股目標價。另外，恒生科技指數將於下周一(27日)登場，騰訊為權重股之一。騰訊周五早段回落逾4%。周四有超過6億元北水淨流入該股。輪證資金流方面，周四分別有近170萬元和逾600萬元淨流入其好倉和淡倉。

同樣是恒生科技指數權重股之一的舜宇光學科技，周四收升3.4%於139.8元，收復10天線，盤中曾升至近141元。有分析指舜宇有望於明年加入蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈，替其供應iPad、Mac、以至iPhone鏡頭。不過，隔晚有傳Apple將推遲iPhone 12發布至10月，以及有傳被美國消費者保護部門調查，拖累Apple股價大跌。舜宇周五早段徘徊在140元水平好淡爭持。周四有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有不足10萬元淨流出。

中國汽車工業協會指今年6月汽車商品進出口呈增長，吉利汽車周四最多升3.7%，高見16.22元，收市企16.1元，漲2.9%。周五早段升逾3%，高見16.8元。富豪汽車表示，由於吉利汽車計劃在科創板上市，暫時擱置兩者合併計劃。周四有逾90萬元淨流出吉汽好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

具電動車概念的比亞迪，周四抽升7.4%收市，以全日最高位79.5元收市。周五早段回吐逾6%，失守75元。周四有逾10萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

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