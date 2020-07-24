人民幣速遞：料難破6.95阻力 或跑輸一籃子貨幣

中美緊張局勢愈演愈烈，中國宣布關閉美國駐成都領事館，人民幣匯價顯著回軟，在岸人民幣(CNY)最新報7.0182兌每美元，按日跌221點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0213，每百港元兌90.5元人民幣。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，短期內歐美經濟分歧可能使美元維持偏弱的走勢，人民幣兌美元料難出現太大下行空間，7.05為人民幣支持位。惟受制於中美緊張的關係，人民幣可能跑輸一籃子貨幣，兌美元則難突破6.95的阻力位。

彭博報道，海外上市中資企業分紅派息旺季將進入尾聲。隨着7月底迎來年內高峰，8月後派息購匯需求將大幅回落，全月派息金額甚至低於7月底最後兩天，加上疫情下暑期出境旅遊需求消失，8月購匯(沽人民幣、買外幣)壓力或明顯下降，利好人民幣。

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