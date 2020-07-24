【高盛推介】趁騰訊回調留意高槓桿認購證
2020年07月24日 12:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(23日)升約3.3%。周五(24日)早段則低開約2.7%後跌幅擴大至逾4%，落後大市及屬跌幅最大的藍籌股之一。有券商估計騰訊今年第二季手機遊戲及社交媒體收入分別可按年升45%及21%。及第二季非通用會計準則純利可達289.29億元人民幣，按年升23%。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價650港元。
觀察個股認股證資金流向，可見近日資金較傾向部署認購證，周三(22日)及周四共錄得約900萬元資金流入。而認沽證於周四亦獲小量資金轉向流入。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧騰訊，過去5個交易日皆錄得資金淨買入，合共超過30億元。
投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意年期約兩個月的高槓桿騰訊購證(15559)，行使價600.5元，2020年10月5日到期，實際槓桿9.4倍。
高敏感度的選擇可留意年期約5個月的騰訊購證(17803)，行使價640.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿7倍。
此外，行使價660元附近、明年1月到期的產品屬近期市場熱門條款。投資者亦可留意當中槓桿最突出的騰訊購證(15954)，行使價658.88元，2021年1月11日到期，實際槓桿7倍。
投資者如計劃部署認沽證，可考慮以行使價450至540元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(15568)，行使價470元，2021年1月4日到期，實際槓桿5.9倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(59492)，收回價522.49元，行使價519.99元，換股比率100，槓桿比率26.7倍，相近收回價牛證中槓桿較高。
並可留意收回價稍遠的騰訊牛證(59581)，收回價515.18元，行使價512.68元，換股比率100，槓桿比率17.9倍，相近收回價牛證中槓桿較高。
投資者如計劃部署熊證，則可留意騰訊熊證(52645)，收回價570元，行使價572.5元，換股比率500，槓桿比率14.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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