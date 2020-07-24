【全球攬炒】投資者上季自對沖基金撤資3307億　連續9季流出

外媒引述eVestment數據顯示，在截至6月30日的3個月中，全球投資者從對沖基金撤資424億美元(約3,307.2億港元)，為連續第9個季度出現資金流出。

因此，這使上半年的淨撤資規模達到554億美元，僅6月就達到169億美元。如果贖回繼續以類似的速度進行，那麼今年的資金流出將超過2019年的1,020億美元，當時是2016年以來最糟糕的情況。全球對沖基金行業上一次經歷季度資金淨流入是在2018年的前3個月。

eVestment的報告指出，一些業內規模最大、歷史悠久的公司正在經歷大規模贖回。去年

到今年年初在籌集資金方面處於領先地位的一些公司，已經看到了形勢的轉變。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626