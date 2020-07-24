【亂世買金】世界黃金協會：三大因素支持金價向好

世界黃金協會在本月中旬發表的「2020下半年黃金市場展望」報告指出，2020年，投資者將黃金視作一種重要的投資組合對沖資產。展望未來，市場對全球經濟從新冠肺炎疫情中恢復的預期正從快速反彈(V形反彈)變成緩慢反彈(U形反彈)，甚至可能因為疫情反覆肆虐而遭受多次衝擊(W形反彈)。

不管出現何種模式的經濟復甦，疫情都很可能會對資產配置產生持續性的影響，這也將繼續強化黃金作為戰略資產的作用。故該會認為，高風險、低機會成本和積極的價格勢能，這三大因素將共同支撐黃金投資，抵銷經濟收縮引發的黃金消費端的需求疲軟。

● 上半年即使股市反彈 黃金表現仍然最優

黃金在2020年上半年表現十分出色，以美元計價的黃金價格上漲了16.8%，大幅跑贏了同期全球所有其他的主要資產(圖1)，以所有其他主要貨幣計價的黃金價格也同樣達到創紀錄或接近創紀錄的水平(表1)。雖然全球股市已從第一季度的低點大幅反彈，但新冠疫情造成的高度不確定性和超低利率環境仍在驅使避險資金強勢流向更安全、更優質的資產。就像貨幣市場基金和優質債券基金，黃金也受益於投資者的避險需求，黃金ETF創紀錄的資金流入 進一步凸顯其對沖作用。

● 經濟復甦或以多種形式出現

新冠疫情正對全球經濟造成破壞性影響。國際貨幣資金組織目前預測，2020年全球經濟增長將收縮4.9%，伴隨失業率高企以及社會財富縮水。

愈來愈多的人認為，全球經濟將從快速的V形反彈變成緩慢的U形反彈；或更有可能的是，下半年的復甦會是短暫的，因為疫情反覆會讓全球經濟倒退，導致W形反彈。

對投資者而言，這不僅使得不確定性居高不下，還可能對他們的投資組合表現產生長期影響。在這種背景下，我們認為黃金能夠成為一種具有價值的資產：它可以幫助投資者分散風險，並有望幫助提高風險調整後收益。

● 新冠疫情正在對資產配置產生深遠的影響

為了應對疫情引發的衝擊，世界各國央行紛紛大幅降息並(或)擴大資產購買計劃，以期穩定和刺激本國經濟。然而，這些行動正對資產表現造成一些意想不到的影響：

- 股市估值飆升，但這不一定有基本面支撐，因而加大了股市回調的可能性

- 企業債券價格也在上漲，進一步壓低了信用質量曲線

- 短期以及優質債券的上行空間有限(如果有的話)，因而其對沖作用下降

此外，大範圍的財政刺激和不斷膨脹的政府債務，正使得人們擔憂長期的通貨膨脹加劇，法定貨幣大幅貶值。不過，也有的人認為，短期內更有可能出現的風險是通貨緊縮。

鑑於這些情況加劇了風險，可能會使得投資回報低於預期，故該會認為，黃金在投資者的投資組合中會扮演愈來愈重要的角色。

● 股價正變得(非常)昂貴，或將大幅回調

十多年來，全球股市幾乎一直處於單邊向上的走勢。新冠疫情打破了這一局面，致使股市大幅回落，第一季度全球所有主要股指悉數下挫30%以上。然而，此後股市強勢反彈，尤其是科技股。但股價似乎並沒有基本面或整體經濟狀況的全面支撐。

這通常被稱作華爾街與普通人之間的分歧。例如，近幾個月里，美股市盈率已躍升至互聯網絡泡沫破滅以來的最高水平(圖2)。

不少投資者都指望從當前股市單邊上揚的趨勢中獲利，但人們也愈來愈擔心，這種估值泡沫可能將會導致股市大幅回調，尤其是在全球經濟因第二波疫情而再度受挫的情況下。具有對沖屬性的黃金會有助於緩解股票波動帶來的風險。

● 債券只能提供有限的保護

低利率環境還促使投資者購買長期債券和劣質債券，或乾脆將債券換成股票、另類投資等風險較高的資產，以推升其投資組合的風險水平。

展望未來，該會認為投資者難以獲得過去幾十年那樣的債券回報。其分析表明，未來10年，美國國債年平均復合回報率將低於2%(上下浮動1%)。這可能會給養老基金造成特別大的挑戰，因為許多養老基金仍需要實現7%至9%的年回報率。利率走低會加大它們匹配負債的壓力，並制約債券的避險作用。在這種情況下，投資者可以考慮用黃金來替代部分債券敞口。

● 滯脹、通脹趨緩、通縮？

雖然利率下行和資產購買計劃正在顯著影響資產價格估值，但擴張性的貨幣政策和財政政策將對通貨膨脹產生何種影響則尚不明朗。有的人認為，量化寬鬆政策和不斷增加地債務水平本身就會引發通脹，而且消費價格遲早會失控，哪怕經濟增長仍舊委靡不振(也就是滯脹)。然而也有人指出，過往的量化寬鬆措施(沒有現在的那麼激進)並未導致惡性通脹(至少目前還沒出現過)。

還有一種觀點則提到了日本的經歷，預測可能會先出現通貨緊縮。事實上，有迹象表明，這種情況已經開始發生。舉例來說，在中國，疫情隔離期間生活必需品價格出現飆升，但6月份居民消費價格指數(CPI)從2月份的5.2%下降至2.5%。一些經濟學家預計，到今年年底將出現全面通縮。

從歷史上看，黃金可以保護投資者免受極端通脹的影響。在通脹率高於3%的年份，黃金價格平均上漲15%。同樣值得註意的是，牛津經濟研究院的研究顯示，黃金在通縮時期應該會有不錯的表現。這些時期的特點是低利率和高金融壓力，而這兩點都往往會推高黃金需求。

● 黃金投資可能會抵銷消費端需求的疲弱

黃金的表現會受到四種驅動因素的影響：

- 經濟擴張：經濟增長期非常有利於金飾消費、科技用金需求和長期儲蓄需求

- 風險和不確定性：市場低迷往往會提振作為安全避風港的黃金的投資需求

- 機會成本：競爭品，尤其是債券(通過利率)和貨幣，還有其他資產的價格會影響投資者對黃金的態度

- 勢能：資本流動、倉位和價格趨勢可以提振或抑制黃金的表現

在當前的全球經濟環境下，黃金投資需求得到四個驅動因素中的三個支撐，即：

- 高風險和高度不確定性

- 機會成本低

- 積極的價格勢能

但經濟收縮可能會壓抑金飾消費、科技用金需求或長期儲蓄需求。這一點在中國或印度等主要黃金市場會尤其明顯。

從歷史上看，黃金在高金融壓力時期的黃金投資需求可抵銷消費端需求疲弱帶來的負面影響，該會認為2020年也不會例外。

關於中國市場，中國經濟在過去幾個月逐步復甦。隨着新冠感染病例持續減少，90%的國內企業已復工復產。財政政策和貨幣政策為經濟復甦提供了支撐，工業產出在2月份跌至歷史低點後開始回升。

今年下半年，中國計劃通過降低存款準備金率和基準政策利率等多種工具，加快貨幣供應量(M2)和社會融資規模的增長。從歷史上看，低利率環境會有利於刺激黃金投資需求，因為持有黃金的機會成本大大降低。隨着貨幣供應量迅速增加，黃金對沖貨幣貶值的作用對投資者而言可能更加重要。此外，儘管非必需品消費趨於謹慎可能會持續打擊金飾銷售，尤其是在金價上漲的情況下，但隨着經濟的復甦，這些不利因素可能會得到一定的緩解。

印度市場方面，印度經濟增長率在2020年第一季度放緩至3.1%，創近11年來的新低。疫情之下，為了刺激國內經濟，印度央行2020年上半年累計降息115個基點。此外，該國中央政府與央行一起出台了20.97萬億盧比(折合約2,780億美元)規模的經濟刺激計劃。

今年下半年，由於經濟活動減少、對失業率上升的擔憂以及收入下降，該會預計黃金消費需求仍將呈現疲弱。不過，如果政府再度出手刺激經濟，加之市場對季風季節有著積極的預測，經濟減速帶來的負面影響可能會得到緩解。此外，該行預計投資者將轉向黃金來對沖避險，就像今年上半年那樣。

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