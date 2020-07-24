【專家樓評】黃詠欣：「疫」境借按揭　月入8萬都唔批？

近日筆者接到一個緊急求助個案，客戶已向銀行申請按揭遲遲未有回覆，但上會期臨近，所以極為擔心。

客戶買入單位價錢約為1,050萬元，打算申請5成按揭，供款年期30年，他月入8萬元，只看表面資料似乎獲批按揭是毫無難度。不過原來客戶是自僱人士，自己開設公司，他有稅單但沒有糧單，亦沒有強積金供款證明。他曾嘗試透過網上尋求其他轉介公司協助，可惜得不到具體的解決方法，只得到了一些銀行職員的卡片，建議他逐一聯絡向銀行職員查詢，結果亦只有一間銀行願意接受他的按揭申請。他等了接近三個星期都毫無消息，故此開始擔心，然後就尋求我們協助。

當了解他的個案後，由於他沒有糧單及強積金供款證明，而且是一間獨資「無限公司」，其實只有數間銀行會接受這類按揭申請。如客戶要快速又順利批出按揭，我們建議他要立即做銀行自動轉帳出糧，至少要取得一個月的自動轉帳出糧紀錄，他聽從建議，結果在2個星期後便能批出按揭，按揭息率為2.65%，按揭年期30年，按揭成數50%(貸款額525萬元)及有貸款額0.5%的銀行現金回贈。客戶更表示他早前申請的銀行，至今仍未批出按揭，足足等了接近兩個月！

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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