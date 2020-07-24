【專家樓評】劉嘉輝：疫情爆發　減少樓市成交宗數

新一輪疫情爆發，近期每日的確診個案高達百宗，情況對樓市構成一定影響。觀乎二手市場，上周35個大型主要屋苑共錄得69宗成交，較對上一周錄得之95宗，顯著下跌近3成。而以7月份首3周計比較，35個大型主要屋苑合共錄得244宗，比較6月份首3周約240宗，走勢持平。筆者認為，隨着疫情持續，對二手的影響力將會較大，估計本周35屋苑的成交量會有所回落。

至於整體二手市場，估計6月份全月二手成交量逾4,000宗，不過隨着疫情再度爆發，預期7月份二手實際成交量料降至3,000多宗水平。一手市場方面，今年一手表現最佳為5月份，當時錄得之一手成交量約2,100宗；6月份已經回落至1,400多宗水平；礙於疫情關係，發展商推盤步伐有機會稍為放緩，筆者估計7月份全月或進一步降至1,200宗水平。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626