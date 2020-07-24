新股專輯：傳京東擬分拆京東健康在港上市
2020年07月24日 14:59
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今年6月在港第二上市的京東集團(09618)傳出分拆業務的消息。據外媒報道，京東擬分柝旗下京東健康在港上市，集資至少10億美元(約78億港元)，相關的準備工作已展開，預料最快今年底至明年底完成。
事實上，早於京東在港第二上市前、2019年底時，已有消息傳出，京東計劃分拆物流業務獨立上市，集資規模或達80億至100億美元(約624億至780億港元)，其目標估值最少300億美元(約2,340億港元)，上市地點可能在香港或美國。
在京東在港第二上市的招股書披露，公司已向聯交所申請豁免，故可以在3年內將一家子公司實體分拆，並在香港上市。當時市場分析認為，此舉疑似為京東物流上市鋪路。
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