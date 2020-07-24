人民幣速遞：境內外利率倒掛　料受人行「收水」推動

市場展望內地貨幣政策將轉趨正常化，境內資金供應收緊預期，導致在岸人民幣資金成本罕有地高於離岸市場。本周3個月期在岸人民幣同業拆息(Shibor)，與離岸人民幣拆息(CNH Hibor)出現倒掛，為去年2月以來首次，並且息差仍在擴大。

由於離岸人民幣的資金池遠小於在岸市場，通常離岸人民幣資金成本會高於在岸。彭博引述渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔分析，在岸資金成本上升是受到人民銀行貨幣正常化推動，以避免過度充裕的流動性引起副作用。

此外，劉指出，鑑於美國大選前地緣政治緊張加劇，內地或希望人民幣和美元利差保持高位，以應對潛在的外部衝擊，於可見未來在岸人民幣利率將維持較高水平，境內外息差亦將維持在當前水平附近。

外媒日前引述知情人士稱，內地央行認為目前沒有進一步放鬆貨幣政策的迫切需要。彭博經濟學家亦認為，內地在經濟復甦取得進展，正降低內地放鬆貨幣政策的迫切性；據彭博最新調查，內地經濟今年第三季料增長5.2%。

德國商業銀行資深新興市場經濟學家周浩表示，目前境內外利率倒掛不是很嚴重，在岸及離岸人民幣利率倒掛反映境內市場受到債券供應的衝擊，以及對貨幣政策收緊的預期。

從另一角度，人民幣匯率的貶值預期降溫，亦緩解離岸人民幣利率上行壓力。因為當人民幣貶值壓力高企時，內地通常會採用抽緊離岸人民幣流動性的方式來抑制沽空活動，導致離岸人民幣利率飆升。惟今年6月以來人民幣持續升值，看空離岸人民幣的押注已經明顯減少。

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