A股快報：傳威馬汽車考慮在上海科創板上市

財經媒體彭博引述知情人士透露，中國電動車生產商威馬汽車考慮在上海科創板上市。公司正與財務顧問商討，最快今年內制訂上市計劃。消息指，公司有意尋求對估值超過300億元人民幣的發行。

由於上市計劃尚處於初步階段，包括上市地點和時間等細節皆有機會改變。威馬汽車對此不予置評。威馬汽車於2015年成立，投資者包括騰訊等。集團最近宣布，本月已交付第3萬輛EX5 SUV(運動型多用途車)。

雖然新冠肺炎疫情緩和，內地汽車市場正在恢復，但國產電動車初創公司仍承受壓力。自今年初以來，隨着海外電動車品牌在內地逐步投產和交付，並迅速成為銷售「領頭羊」，因而令幾家國產中型電動車公司縮減營運規模。

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