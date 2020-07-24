御海灣累收逾1700張入票　超購近15倍

該盤首輪發售單位佔全盤總數約41%，實用面積261至437方呎，當中包括14伙開放式戶、54伙一房、13伙一房連儲物室及27伙兩房戶，扣除最高折扣後，即供折實平均呎價為17,498元，呎價介乎14,992至19,922元，售價由468.88萬至730.04萬元。整批單位市值合共逾6億元。

項目於上周率先公布首張價單推出88伙，折實平均呎價17,377元，日前加推50伙的價單，折實平均呎價17,992元。

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